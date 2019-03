[VIRAL] Profesora se conmueve tras curioso regalo de cumpleaños que le dio uno de sus estudiantes

Con más de 144 mil reacciones y compartida más de 55 mil veces en Facebook, la publicación de la profesora de Tamaulipas ya es todo un viral.

La maestra se conmovió profundamente con el peculiar regalo que le hizo uno de sus estudiantes por su cumpleaños.

El niño le había dicho que le llevaría su regalo por adelantado, ya que no estaría ese día y que, además, no tenía mucho dinero para comprarle algo. Evidentemente la profesora le dijo que no era necesario y que agradecía la intención, pero el pequeño simplemente no aceptó un ‘no’ por respuesta.

Unos días después se acercó a la maestra y le dijo que tenía escondido su regalo en la entrada y que quería entregárselo.

El tierno niño sorprendió entonces a su profesora “Es un gallito maestra, escogí el más bonito que tenía para traérselo, no tengo dinero para comprarle nada, pero espero le gusten los gallos".

La estupefacta y al mismo tiempo conmovida maestra acompañó al niño, quien le entregó una caja de cartón perforada y sellada, en la que estaba su regalo, un gallo, ‘el más bonito’.