SII busca recuperar dinero por los impuestos no pagados por Pinochet

16:11 Suma ascendería a los US$ 4 millones ($ 2.500 millones).

El Servicio de Impuestos Internos en un trabajo conjunto con la Tesorería General de la Republica, intentará recuperar impuestos no pagados por Augusto Pinochet.

Según información de Capital, la idea es liquidar los tributos no pagados en vida por el ex dictador, cuya suma llegaría a US$ 4 millones ($ 2.500 millones).

Pinochet subdeclaró por años sus ingresos, evitando de ese modo pagar impuestos generados por sus inversiones en el extranjero, los que mantuvo ocultos.

El ex dictador amasó una fortuna cercana a los US$ 21 millones.

Judicialmente, la indagatoria del Caso Riggs, sobre la malversación de fondos públicos realizada por el ex dictador y su familia, confiscó US$ 1,6 millones, en tanto que el banco Riggs, debió pagar una multa de US$ 16 millones, tras reconocer que ocultó sus cuentas.