Chadwick por pifias a Piñera en concierto de McCartney: "No tiene ninguna importancia"

12:21 El Mandatario fue víctima de una silbatina generalizada, cuando el ex Beatle invitó al público a saludarlo.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió la mañana de este jueves, a las pifias que recibió el presidente Sebastián Piñera, en el concierto de Paul McCartney realizado en el Estadio Nacional.

La silbatina se produjo cuando el propio artista se decidió a saludar al Mandatario y dijo "say hello to el Presidente".

La frase, generó una rechifla generalizada, que el propio artista notó y procedió a seguir de inmediato con la siguiente canción.

Chadwick dijo que "fueron un par de gritos, no tiene ninguna importancia", informó La Tercera.