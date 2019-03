Nadie quedó indiferente las pifias y abucheos contra Sebastián Piñera durante en el concierto de Paul McCartney en Chile, lo que ha generado diversas polémicas, en las que incluso se ha involucrado el ministro del Interior, Andrés Chasdwick, tratando de restarles importancia.

Pero una reacción se ha tomado las redes sociales es la del actor Adriano Castillo, más conocido como “Compadre Moncho” por el querido personaje de Los Venegas, quién tras lo ocurrido, se declaró “Presidente encargado” de Chile, homologando a Juan Guaidó.

A través de su cuenta de Twitter el Concejal por Quinta Normal escribió “Listo, no se diga más. Esta era la señal que estaba esperando para declararme ‘Presidente Encargado’. Sir Paul McCartney would not do that to me”.