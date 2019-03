16:10 El ex ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio reaparecerá públicamente como panelista del programa “Estado Nacional” de TVN.

Según informó el diario La Tercera, se sumará al espacio que se transmite los días domingos junto a Alberto Mayol, Hernán Larraín Matte. Cristián Valenzuela y Gloria de la Fuente, entre otros.

No obstante, el ex secretario de Estado no participaría en el episodio de este fin de semana, en el cual estarán Francisco Vidal, Aldo Cornejo, Clarisa Hardy y Gonzalo Müller, junto al nuevo animador, el periodista Matías del Río.

Este último, se refirió a la presencia del ex ministro y aseguró que “me parece estupendo que Mauricio Rojas sea parte del programa. Es una persona que tiene experiencia política, académica y es conocido. Además, tiene un atractivo extra por lo que le sucedió”.

Cabe recordar que Rojas debió renunciar a su cargo en el gobierno cuatro días después de haber asumido, en agosto del año pasado, luego de afirmar en el libro “Diálogo de conversos” que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos era “un montaje”.

El estreno de Mauricio Rojas en la pantalla chica será el próximo 31 de marzo.