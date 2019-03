Padre de la joven chilena que fue encontrada muerta en Nueva Zelanda: “Mis dudas son claras"

El cuerpo de la chilena Millaray Antonia Bravo fue hallado el miércoles pasado en la playa de Waiake en Nueva Zelanda. Según Emol, la policía neozelandesa estableció previamente que no habría terceras personas involucradas en la muerte de la joven y que su deceso se produjo por una inmersión, pero la familia de Millaray Bravo tiene dudas acerca de esta hipótesis, pues aseguran que es una experta nadadora.

El padre de la mujer, Antonio Bravo, expresó a LUN que “el informe dice que la encontraron en posición vertical en el mar. No estaba flotando. Dicen que tenía una cuerda enrollada en sus tobillos, sin nudo. Además, no tenía ninguna lesión provocada por terceros”.

“Mis dudas son claras. Por qué si estuvo pérdida cinco días, el pololo no la buscó, no la llamó por teléfono, no la fue a buscar desnuda, sí se supone que se fue a bañar. Por qué su ropa no estaba en la playa. Sus zapatos, su toalla. Y lo otro es que si estaba enredada por qué no tenía marcas en los tobillos. No había nada” añadió a LUN.

Hasta el momento la familia de la joven fallecida espera la investigación que tardará 15 días antes de repatriar los restos de Millaray.