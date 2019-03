Karla Rubilar por proyecto de eje Alameda-Providencia: "Se asimila más al humo que a la realidad"

En el año 2015 el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció la realización del proyecto que tenía como objetivo remodelar el eje Alameda-Providencia. Luego de cuatro años el Gobierno de Sebastián Piñera lo descartó.

Según Emol, la actual intendenta Karla Rubilar expresó que "este es un proyecto que se anunció con bombos y platillos en el año 2015 y que se decidió pasar inmediatamente a la sección de diseño, sin haber probado, lamentablemente, la pre factibilidad y la factibilidad".

"Es decir fue un proyecto que más allá de todas las luces en la cual se hizo el anuncio y el concurso internacional, no se había analizado técnicamente de si era factible su realización (...) Se asimila más al humo que a la realidad", añadió Rubilar.

Además, especificó que "lamentablemente se invirtió una cantidad enorme de recursos en un proyecto que fue adjudicado a una empresa determinada que no cumplió con ninguno de los requerimientos que se hacían".

En esa misma línea, la intendenta explicó que "Primero un informe de contraloría que detallaba varias irregularidades, desorden administrativo y que todavía está en informe final de la entidad contralora. Segundo, que lamentablemente la empresa se le había modificado el contrato, bajándole la partida presupuestaria porque no iba a ser capaz de cumplir en tiempo y forma la entrega de toda la ingeniera de los cuatro tramos".

La ex diputada agregó como tercer punto que "no tenía urbanismo real, no tenía área verde, no tenía ciclovía, era un corredor de puro cemento".

Finalmente, Karla Rubilar sentenció que "un proyecto mal pensado, mal ejecutado, sin financiamiento y con muchas ilusiones para la gente, y por lo tanto, lo que vamos a hacer con la ministra (de transportes) es tratar de ejecutar lo único que sería factible de ejecutar, si es que conseguimos los recursos, porque insisto nunca estuvieron presupuestados, es el tramo cero, Nuevo Pajaritos".