Cosas que debes saber antes de esterilizar a tu gato

La concientización del uso de chip en las mascotas fue una de las áreas que abarca la Ley de Tenencia Responsable, pero no solo eso, si no que también una buena alimentación y los cuidados correspondientes para mantener sano al amigo del hogar. La esterilización es una de ellas, la cual no solo previene las crías, sino que también diversas enfermedades.

Esterilizar a un gato se puede realizar desde los cinco meses y consiste -en el caso de las hembras- en la extracción de los ovarios y útero, evitando de esta manera que la gata entre en celo. Por el lado del macho, se retiran ambos testículos y se minimiza el marcaje de territorio con olores fuertes.

Uno de los principales motivos por los cuales se esteriliza a las gatas es por las crías, ya que pueden llegar a tener hasta ocho. Claudia Paredes, coordinadora veterinaria de Pet Happy, explicó que "en muchos casos no reciben un hogar y terminan en las calles, con el riesgo de ser atropellados o atacadas por un perro". En el caso de los machos su esterilización evita heridas por peleas callejeras o enfermedades contagiosas como la leucemia.

La idea es informarse y dejar de lado los mitos que rodean el esterilizar a los felinos, previniendo así enfermedades y cuidando la salud de los gatos.