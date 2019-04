Karen Paola sorprende en redes con su nueva faceta religiosa

Luego de que Karen Bejarano saliera del programa "Muy buenos días" a finales del año pasado, ha estado enfocada en su familia y, según su última publicación, también en Dios.

"La mejor manera de empezar el domingo es alabando a Dios (...) que tengan un bello y bendecido domingo", escribió al pie de una fotografía en la que aparece cantando junto a un conjunto musical al interior de una capilla.

Esta publicación sosprendió a sus seguidores, los que, en su mayoría, la llenaron de elogios. Sin embargo, también recibió cuestionamientos a los que respondió sin problemas.

"Ahora es canuta?", preguntó uno de sus seguidores, ante lo que la ex chica Mekano respondió: "No, siempre he sido hija de Dios, siempre. Pero me da mucha tristeza ver cómo te expresas en tu comentario tratando de "Canuto" a alguien cristiano. No cuesta nada poner "ahora es cristiana?". El mal de este mundo es siempre querer dañar al del lado sin razón alguna."

Revisa aquí la respuesta: