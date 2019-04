Gobierno por dudas en operación renta: “Aquí no hay letra chica”

"Lo primero que hay que señalar que aquí no hay letra chica y que esto se hizo para evitar que, con carga a la devolución de impuesto, se destinaran todos esos recursos a pagar una deuda del año 2018 y no tuviesen ninguna cobertura. A nosotros eso no nos parecía correcto", fueron las palabras con las que según consignó Emol, la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, abordó las dudas sobre la operación renta que desde este año obliga a los trabajadores a honorarios a cotizar.

Una de las interrogantes que surgieron, fueron planteadas por el senador Alejandro Guillier, quien comentó en sus redes sociales que ha recibido “muchas denuncias y consultas de trabajadores independientes que, habiendo pagado sus cotizaciones de salud durante 2018, el Servicio de Impuestos Internos se las está descontando de la retención de impuestos para pasárselas como pago anticipado a las isapres”.

En este sentido, Zaldívar, insistió en que “esas personas que señalan que pagaron durante todo el 2018 su isapre, efectivamente ellos tuvieron cobertura durante todo el año 2018 en su isapre.

Recibieron devoluciones, reembolsos, pudieron atenderse en el sistema de salud", dijo, y agregó que “estos recursos que son los del 2019 van a servir para que se tenga cobertura durante el año 2019 y esa persona ya no va a tener que ir mes a mes a pagar la totalidad de su plan a la isapre”, replicó.

Con ello, insistió en que “acá no hay golazo, en ningún caso hay una situación de que estén pagando platas de más o de manera indebida”, concluyó.