En búsqueda del consumidor sin límites

Ir de compras ya no es lo mismo. Durante 2018 las ventas online aumentaron un 39,4%, es decir, 7,8 puntos más que en 2017, dando cuenta del fuerte impulso que ha tenido esta vía. El mayor aumento vino por el lado de los servicios (clínicas y prestaciones, educación, recaudación, servicios básicos, banco y financieros e inmobiliarios, entre otros), con un alza anual de 41,9% en 2018.

Así lo reveló el Índice de Ventas por Internet para el Segundo Semestre 2018, elaborado por la gerencia de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, en base a datos proporcionados por Transbank y que se enfoca en las ventas realizadas con tarjeta (crédito y débito) a través de internet y en portales nacionales.

Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), comenta que “el crecimiento del comercio electrónico ha sido impresionante, expandiéndose a tasas del orden del 36% anual”.

Este fenómeno obedece a un requerimiento de las personas, no solo en Chile sino en todo el mundo. El consumidor promedio hoy tiene menos tiempo, exige más comodidad y mejor calidad de servicio.

“Hoy en día, además, todos o la mayoría de los consumidores dispone de una tarjeta de crédito o débito, tienen un teléfono inteligente, una tablet o un computador, así las plataformas digitales están disponibles”, añade Melero.

Y esa disponibilidad, más una vida moderna, sumado al desplazamiento dificultoso por las ciudades, hacen necesario que la gente adquiera sus bienes y servicios por la vía de un comercio electrónico. “Esta tendencia es tanto a nivel local como desde el exterior, pensando en Alí Express o Amazon, que son parte de un fenómeno mundial que ya ingresó a nuestro país. Chile, en comparación con Sudamérica, es un país estable económicamente, existe poder adquisitivo, hay empleo y, por supuesto, hay un tema de capacidad de consumo y satisfacción de una necesidad del consumidor”, comenta el presidente gremialista.

Por otra parte, Luciano Ahumada, director de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Diego Portales (UDP), es enfático al señalar que “el comercio electrónico está instalado ya en la sociedad, sobre todo con impactos como el Ciber Monday y Black Friday, por ejemplo. Existen tiendas que han crecido a través de aplicaciones y se han sumado a esta tendencia”.

Según el académico, esto también responde a que Chile posee una red de conexión que permite desarrollar estas tecnologías. “Antes uno veía un motoboy y hoy está lleno. Esto, porque hay aplicaciones que permiten fomentar los negocios a partir de la red de Internet que se ha instalado en el país”.

Sin embargo, Ahumada también plantea desafíos y tareas pendientes, más allá de la infraestructura tecnológica que ha dado paso a este proceso. “El comercio tradicional invierte en esto porque hubo una oportunidad, pero aún no está arraigada en un grupo masivo, sobre todo en regiones. Por ejemplo, en Viña del Mar no existe la misma cantidad de ofertas en una aplicación de Delivery que en Santiago, aún no están todos los comercios conectados”.