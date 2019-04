Una mujer dio a luz a su propia nieta para ayudar a su hijo gay a ser padre

Fue inmediato. Apenas Matthew y su marido Elliot Dougherty dijeron por primera vez que querían formar una familia, Cecile Eledge se ofreció a actuar de madre subrogada.

Entrevistada por el medio BBC la ahora madre-abuela recuerda en el momento que "Por supuesto, todos se rieron", pero la bebé Uma Louise nació la semana pasada.

En ese entonces Cecile tenía 59 años, al momento de la propuesta, y su familia consideró una especie de broma el ofrecimiento, más que una alternativa real, pero un especialista les comentó que efectivamente esta era una posibilidad cuando Matthew y Elliot, que viven en Omaha -cerca de Cecile y su esposo-, comenzaron a explorar las opciones para tener un bebé.

"Era algo realmente hermoso por su parte", dijo Elliot. "Es una mujer generosa". Tras esto Cecile realizó una serie de pruebas, los que comprobaron que efectivamente podía ofrecerse para la gestación subrogada.

"Soy muy consciente del tema de la salud", dijo. "No había ninguna razón para dudar de que pudiera tener al bebé".

Para la gestación de la pequeña Uma, Matthew aportó el esperma, entanto que la hermana de su marido, Lea, donó el óvulo.

Elliot, señaló al respecto que para ellos este método era la "única esperanza" para tener un hijo biológico, en tanto que Matthew dijo que "Siempre supimos que teníamos que ser únicos y pensar de forma diferente en este tema".

Finalmente el embarazo de Cecil fue completamente normal, salvo cuando se hizo el test de embarazo al principio. Lamentablemente al primer intento le dio la mala noticia del fracaso en el proceso a su hijo y su pareja, pero al llegar a su casa Matthew se dio cuenta que el test había salido positivo. Los problemas a la vista de Cecile le habían jugado una mala pasada, y todos respiraron aliviados.

"Fue realmente un momento feliz", dijo la madre-abuela, mientras bromeaba con sus problemas de visión, "No ve nada, pero podrá dar a luz", recuerda que le dijeron Matthew y Elliot.

Sobre la recepción social y el hecho de haber sido noticia, Cecile contó que la respuesta a su embarazo ha sido en general positiva, aunque hay quien se ha quedado en "shock" al conocer la noticia, sobre todo sus otros dos hijos, los hermanos de Matthew.

Pero señaló que "Cuando todos tuvieron toda la información, no recibí más que apoyo", y que "La gente me pregunta cómo es que les di a la pequeña. Yo solo me río".

Algunos problemas que enfrentaron como familia fue por ejemplo que Cecile intentó, sin éxito, que su compañía de seguros pagara los gastos del proceso, los que se habrían cubierto si ella estuviera dando a luz a su propio hijo.

Otro problema es que dado que la ley del estado de Nebraska estipula que quien da a luz es la madre del bebé, el certificado de nacimiento de Uma incluye a Matthew, pero excluye a Elliot.

"Este es solo un pequeño y pequeño ejemplo de las cosas que nos crean obstáculos", afirmó Elliot.

Sobre la decisión de hacer público su caso, la familia de Cecile, que normalmente es muy celosa de su intimidad, señaló que han querido compartir su historia para contrarrestar el "odio" hacia las personas y familias LGBT, y transmitir "que siempre hay esperanza".

"Al final del día, tenemos una familia, tenemos amigos, tenemos una gran comunidad que nos apoya", señaló Matthew. Y, a un semana del nacimiento de Uma, todos parecen estar muy bien, y felices.