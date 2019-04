Un cubano salvó a Alberto Plaza de su consumo de alcohol y cocaína

El cantante nacional, quién ha protagonizado múltiples polémicas en el último tiempo, especialmente por su uso de la red social Twitter, confesó que consumió drogas, en particular cocaína.

Alberto Plaza aseguró en todo caso que “fue poco tiempo y salí rápido”, declaraciones que realizó la noche de este martes en el programa Síganme Los Buenos, del canal Vive de VTR, y que es conducido por Julio César Rodríguez.

El músico señaló que pasó por un “período oscuro” de su vida, y que si bien “Estoy muy orgulloso de muchas cosas que he hecho en mi vida. Hay otras de las que no me siento tan orgulloso”.

Respecto a ellas, y el consumo de drogas, indicó que se produjo por “malas juntas, nadie entra ahí por buenas juntas”.

Respecto al punto de inflexión para alejarse de la droga y el alcohol, recordó que “una vez venía saliendo borracho de un bar y se me acerca un músico cubano, me dice ‘Alberto plaza, coño con todo lo que yo te admiro y vengo a encontrarte en este estado. Que tristeza verte así’. Llegué a mi casa y dejé el alcohol para siempre”.

Cerrando el tema Plaza dijo que “no me siento orgulloso de haberlo hecho, me siento orgulloso de haber salido de ahí (…) hoy miro con orgullo la historia de mi vida”.