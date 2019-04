[VIDEO] Funcionarios del Sename se tomaron las instalaciones del Cread en Pudahuel

Trabajadores del Servicio Nacional de Menores (Sename) del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (cread) de Pudahuel, tomaron las instalaciones del centro en protesta por la reestructuración a las denominadas Residencias Familiares, en desmedro de los funcionarios, e incluso, los menores.

"Estamos en la toma por las múltiples falencias que tiene el centro, a propósito de la instalación de las nuevas residencias", destacó Alicia del Basto presidenta de la Asociación de Funcionarios, quien asevera que están de acuerdo con los cambios, pero resaltan que estos "tienen que hacerse bien y no en contra de los niños y los trabajadores"

La funcionaria denuncia que a ese centro se le han quitado los recursos para que puedan funcionar las nuevas residencias, así como indica que han llegado menores de edad provenientes de estructuras cerradas como la de Playa Ancha.

"Aquí hay niños de alta complejidad. Hay niños que necesitan estar hospitalizados y no en este centro. Hay niños que agreden a los funcionarios, que tienen descompesaciones psiquiátricas, niños que tienen adicciones. De eso no se hace cargo el Estado, y hoy día este centro no tiene financiamiento. Faltan funcionarios para los centros que tienen más de cien niños", condenó.

A través de un comunicado, la Federación Nacional de Trabajadores/as de Sename (Fenatrase), ratifican que si bien comprenden "la necesidad de avanzar en la consolidación de un modelo que realmente dignifique y repare los niños y niñas que sufren vulneración de sus derechos y condiciones mínimas", no van a tolerar que se realicen las modificaciones en desmejora de las condiciones laborales.

"Creemos que el tránsito a las residencias debiese poder acabar con años de precariedad y de una atención que no ha mejorado en lo sustancial la vida de cientos de niños y niñas de Cjile, pero no podemos permitir que sigan siendo los y las trabajadores quienes deban pagar las consecuencias y las culpas del fracaso rotundo del modelo anterior"

En primera instancia, la Fenatrase exige la reubicación de los funcionarios que no sean incorporados al nuevo modelo; la protección y cuidado del trabajo de aquellos que tienen más experiencia en la institución; y la implementación de una 'Unidad de Logística' de soporte regional, para asistir los "requerimientos tanto de las Residencias Familiares como de las Residencias de Alta Especialidad (RAE)".

"No creemos que las nuevas amenazas de externalicación del servicio signifiquen un avance en la defensa y promoción de la función pública, como tampoco creemos que los cargos y cupos planteados por el servicio, sean suficientes para dar respuesta a los requerimientos del nuevo modelo de residencias, entendiendo las complejidades conocidas por los educadores/as y profesionales de trato directo", afirmaron.

Los trabajadores concluyen señalando que su "labor, tanto hoy como ayer, sigue siendo la defensa a ultranza del trabajo".