Chadwick responde a Unicef: “Tenemos una interpretación diferente”

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió a la declaración que realizó Unicef, sobre el proyecto del Gobierno que busca ampliar el control preventivo de identidad hasta menores de 14 años.

Según el organismo internacional, el proyecto contraviene los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros tratados internacionales suscritos por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Sin embargo, Andrés Chadwick aseguró que el Gobierno tiene “discrepancias jurídicas” con la Unicef, haciendo un llamado a que “estén tranquilos”, porque “no habrá discriminación”.

“Tenemos una diferencia con la Unicef y, más bien, quiero señalarles que la Unicef puede estar muy tranquila. Ellos señalan que este proyecto podría generar una amenaza para efectos de acciones discriminatorias o arbitrarias en contra de los niños o los adolescentes. No. Hemos tomado todas las medidas en el proyecto de ley para que ninguna acción discriminatoria o de carácter arbitrario pueda quedar sin fiscalización, control o advertencia oportuna, y eventualmente, si ella se llegase a producir, sin su sanción”, sostuvo el ministro del Interior.

A su vez, Chadwick destacó que “si la Unicef, además de la amenaza que le preocupa y que hemos salvado correctamente dentro del proyecto, señala de que existiría alguna contravención con la Convención del Niño u otros tratados internacionales, no. Ahí tenemos una discrepancia jurídica, una interpretación diferente. Pensamos como gobierno, y no lo hemos pensando solo nosotros, sino que también el gobierno anterior de Michelle Bachelet, que no existe ninguna contradicción ni se vulnera ninguna norma”.

Por último, según el ministro, los menores que serán controlados solo se les solicitará el rut, agregando que “lo hacemos para evitar que otros niños, que otros jóvenes sean víctimas de la delincuencia”.