Abuelita chilena de 95 años se hace famosa por ser fanática de Game of Thrones

16:30 Eleonora Quiroz sobre lo que espera dijo que "ojalá no morirme antes de que termine la serie, para no quedarme con las dudas".

A pocos días del estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones muchas historias y notas aparecen en torno al tema, pero pocas como la que protagoniza Eleonora Quiroz, una abuelita de nada menos que 95 años, quién es fanática de la serie.

La adorable nonagenaria sufre de una leve sordera, pero eso no es impedimento para que siga fielmente la trama de la reconocida historia, la que ve junto a sus nietos desde el año 2014.

Acorde a uno de ellos, Fabián Araneda, a su "gueli" le encantan los géneros fantásticos y policiales, como la obra de Agatha Christie, la saga de Harry Potter o la trilogía de El Señor de los Anillos.

Eleonora Quiroz nació el 9 de marzo de 1924, y ha visto ya dos siglos. Vivió su infancia y juventud rodeada de libros en pleno centro de Santiago, pero vivió una situación compleja cuando sus familiares -históricos militantes del Partido Comunista- fueron perseguidos en los años de la Ley Maldita (1948).

Seis años después, en 1954, se casó con Jorge Núñez, carpintero y minero que se radicó en la capital, y juntos se fueron a vivir a San Miguel, donde tuvieron siete hijos. Eleonora también trabajó, y como su gran amor por los libros podía hacer esperar, como bibliotecaria en la Universidad Técnica del Estado (UTE, actual Usach).

Pero en 1972 quedó viuda, y tras el Golpe de Estado fue detenida política y trasladada al Estadio Chile. Pero tras quedar en libertad volvió a trabajar de bibliotecaria y comenzó a desarrollar su pasatiempo favorito, ver series.

El inicio de esta afición se dio con La Casa de la Pradera, en los años '70, y después con La Reportera del Crimen, lo que avanzó hasta esta época, con su gusto por Game of Thrones.

"Echamos la talla y me dice 'pucha, ojalá no morirme antes de que termine para no quedarme con las dudas'", contó su nieto.