Traslado y elementos de ayuda humanitaria enviada a Venezuela por el Gobierno costó más de $140 millones

US$ 58.671,96, equivalentes a $39 millones 166 mil 466 pesos (dólar 4 de abril), fue el costo del viaje realizado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para transportar la ayuda humanitaria para Venezuela enviada a Cúcuta, Colombia el viernes 22 de febrero, según informó La Tercera.

La cifra fue conocida por el medio a través de transparencia. Y de esta forma, en total se gastaron más de $140 millones entre el traslado y los artículos enviados por 102 millones 402 mil 419 pesos.

Además, en el documento recibido se indica que el gasto mayor corresponde al combustible y lubricante de las aeronaves, que asciende a un monto de US$ 47.115,20. En cuanto a los viáticos se gastaron US$ 4.907,56 dólares y US$ 6.649,20, por el handling o servicio de asistencia de los aviones en tierra.