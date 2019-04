Judith Butler: "La sociedad debe permitir a grupos oprimidos poder vivir de forma libre y sin violencia”

La comunidad de la U. de Chile se reunió para celebrar el inicio de un nuevo Año Académico, que contó con la presencia de la teórica "queer" Judith Butler. Junto con ofrecer la charla magistral de la jornada, “The Value of What We Do”, la teórica recibió la distinción Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile.

La académica norteamericana se refirió a los desafíos que tienen las humanidades en la actualidad, marcadas por un cuestionamiento a sus resultados y sus desafíos en materia de impacto en la realidad, donde la universidad, dijo, tiene una responsabilidad particular. “La universidad tiene que ser un lugar para el pensamiento crítico pero también para ser transformados los unos y los otros para poder pensar en conjunto", señaló, advirtiendo que esto es aún más importante “en tiempos donde la nostalgia por las dictaduras, la violencia, la irracionalidad, el fascismo están ganando terreno. Existe la necesidad de que su trabajo sea más escuchado, más visto”.

Junto con ello, agregó que “es mandatorio que la sociedad sea capaz de entender las realidades cambiantes que existen, para generar condiciones que permitan a grupos oprimidos poder vivir de forma libre y sin violencia”, y que si el trabajo de la academia “se concentra en convencer a quienes son hostiles con nuestros campos de estudio, ahí perdemos la oportunidad de poder ver cómo avanzamos”.

Por su parte, el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, ligando sus palabras con los planteamientos de Judith Butler, aseguró que es necesario promover una conversación libre en materia de educación superior y sus mecanismos de financiamiento y aseguramiento de la calidad. “Aprendamos de Judith Butler a siempre dejar la opción de que lo que hoy consideramos una verdad autoevidente, un orden natural, pueda más bien ser un prejuicio impuesto e infundado”, expresó.