Neonazi tramitó la inscripción de la marca “Movilh” como propia

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó que un supuesto integrante de una organización neonazi, inició los trámites ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) del Ministerio de Economía para inscribir a la marca “Movilh” como propia.

El Movilh aseguró que ya se contactó con el Inapi para “revertir la arremetida de odio”, agregando que esta persona en una ocasión quemó la Torah y suele publicar fotografías con opositores a derechos LGBTI, como son José Antonio Kast y el diputado evangélico Eduardo Durán.

El vocero del Movilh, Oscar Remetería, sostuvo que “hoy hemos tomado conocimiento de esta abusiva conducta que a todas luces está motivada por el odio a la diversidad y la discriminación y cuya clara intención es denostar el nombre de nuestra organización, así como apropiarse ilegítimamente del mismo”.

Añadió que “nuestra abogada, Mónica Arias, ya inició las gestiones ante la Inapi, para garantizar el buen uso de nuestra sigla e impedir que un neonazi la inscriba, en cualquier categoría. Confiamos en una buena recepción, porque la Inapi tiene como deber garantizar que en la inscripción de una marca sea efectivamente propia y que no tenga un fin malicioso, como ocurre claramente en este caso”.

Inapi acogió a tramitación la inscripción de la marca “Movilh” solicitada por Luces Armado, el pasado 10 de enero. “Más aún, este sujeto también inició los trámites para inscribir la marca “Partido Socialista”, “PS” y “Corporación Universidad Bolivariana”, añadió el Movilh.

El individuo en cuestión se ha manifestado también en reiteradas ocasiones contra los migrantes, el movimiento LGBTI y los judíos, al punto que una vez llegó al extremo de quemar la Torah.

En una entrevista publicada por Elminuto.cl, Luces Armado sostuvo que el líder histórico del Movilh, Rolando Jiménez, “sufre de heterofobia, le da terror que sus esfuerzos de adoctrinamiento, no hagan efecto más allá del 1%. (…) hay miles, o millones de homosexuales que son hombres y mujeres muy serios, y respetuosos, y detestan la idea de la adopción homoparental”.

Por último, el sujeto agregó que “son las organizaciones lobbistas las que sacan provecho, de las minorías, y lucran con ellos; con sus desgracias, y de ahí provecho (…) los Los políticos; de centro derecha e izquierda; se frotan las manos, y buscan sin lugar a dudas el voto, aprobando leyes que NO son necesarias, que NO arreglan el problema, y que el País NO necesita”.