Abogado de la familia de Fernanda Maciel solicitará exclusividad de la investigación a la PDI

El abogado de la familia de Fernanda Maciel, Pedro Díaz, se refirió a una solicitud que hará al fiscal Jorge Abbott que consiste en pedir la excluvisidad de la investigación a la Policia de Investigaciones.

En una conversación con el matinal de La Red, "Hola Chile", el abogado expresó que “nosotros nunca hemos perdido el foco de lo que queremos, que es encontrar a Fernanda. Todas las peticiones van en ese sentido. Vamos a solicitar la exclusividad de la investigación a una de las policías. Creemos que ha sido muy concreta en la investigación, ha sido muy científica y cautelosa”.

Además, insistió en que “hemos solicitado ciertas diligencias a la fiscalía, las cuales se han realizado. Hemos pedido ayuda a una de las policías, hemos tenido profesionalismo. Creemos que, en este caso, la PDI es la policía que debe dedicarse en exclusiva en esta investigación”.

“Carabineros ha estado cercano a la familia y todo, pero no hemos conseguido finalmente los objetivos de las diligencias que hemos solicitado. En ese sentido creemos que es muy importante que una de las policías se dedique a esto”, agregó Díaz.

A través de contacto telefónico, la madre de la joven desaparecida confirmó los dichos y sostuvo que “estoy nerviosa, ansiosa. Siento que la fiscalía no me ha respondido bien. Yo siempre he tenido esperanza, pero espero que ahora me vaya mejor”.

“Carabineros ha hecho su trabajo bien, pero creo que ahora necesitamos la ayuda de la PDI, porque ellos ya agotaron todas sus diligencias, a lo mejor están muy agotados, pienso que la PDI puede avanzar más en esto”, manifestó Correa.

Finalmente, reiteró su molestia con la fiscal a cargo del caso: “siento que ha sido muy poca empática con mi situación. Yo necesito respuesta ayer, no mañana”.