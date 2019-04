Denuncia de un niño autista contra su profesor causó impacto en redes sociales

Un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) denunció bullying por parte de un profesor al interior de un colegio municipal de la comuna de Santiago.

En una carta que escribió dirigida a la directora del establecimiento, Santiago, alumno de sexto básico, le pide que lo autorice a salirse de "la asignatura de religión porque el profesor Eduardo me molesta, me dice que 'no existo'".

"Se burla diciendo ¿por qué no vino el Santiago? ¿Santiago es una comuna? y hace que todos se rían y eso me hace sentir triste, enojado y ayer en su clase me tuve que esconder debajo de la mesa por eso que pasó y mis compañeros se volvieron a reír y me tuve que escapar de la sala para llorar", relató en el texto.

La misiva fue publicada ayer martes en Facebook por Marjorie Salunas, tía del niño, quien explicó que su sobrino está diagnosticado con TEA y se encuentra en el Programa de Integración Escolar (PIE).

Ella denunció que "en el colegio no se realizan las adecuaciones que él requiere, la adecuación de la evaluación", pero sostuvo que la carta de su sobrino "es la gota que rebalsó el vaso".

"Mi hermana me mostró la carta, que él en forma espontánea escribió, después de vivir esta situación. Me partió el corazón. Para ellos es una broma. ¿Que no saben que las personas con TEA no comprenden los chistes? A mí no me parece gracioso. ¿Dónde está la integración escolar? ¿Dónde queda la inclusión educativa?", preguntaba Salinas, llamando a denunciar la situación.

Su publicación fue compartida en más de 30 mil oportunidades, además de recibir más de 4.000 comentarios y cerca de 9.000 interacciones, llegando la denuncia hasta el Municipio de Santiago, que identificó al colegio donde ocurrió el hecho.

A través de un video publicado este miércoles en Twitter, el alcalde Felipe Alessandri (RN) entregó su apoyo al niño con TEA, calificando lo ocurrido como "lamentable, desagradable y abusiva".

"Esta tarde supe la situación lamentable, desagradable, abusiva que padeció Santiago en uno de nuestros 44 establecimientos educacionales. Fue víctima de un bullying, de una discriminación, de una situación abusiva por parte del profesor de religión", declaró.

El jefe comunal indicó que se activaron los protocolos por parte del Municipio y que se perseguirán las responsabilidades, añadiendo que van a "procurar que estas situaciones nunca más ocurran en nuestros estableciendo".

"Santiago, quédate tranquilo, que vamos a perseguir las responsabilidades", sentenció la autoridad municipal.