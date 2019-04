Suspenden a profesor acusado en redes sociales de bullying a niño con autismo

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, informó que la Municipalidad inició una investigación sumaria y separó de sus funciones al profesor de religión acusado de menoscabar o hacer bullying a un alumno de Sexto Básico que padece trastorno del espectro autista (TEA).

A través de un video publicado en redes sociales, el edil comunicó las medidas tras conocerse el caso también por las plataformas digitales de los familiares del niño.

El caso se conoció luego de que Marjorie Salinas, tía del estudiante, publicara en su cuenta de Facebook una carta que el estudiante escribió a la directora de su establecimiento, dependiente de la Municipalidad de Santiago, solicitando que se le autorizara a salirse de la asignatura de religión "porque el profesor me molesta, me dice que no existo".

Alessandri afirmó en el video que "nos enteramos de ayer del caso de Santiago, este niño que fue víctima de bullying, pero no por un compañero, por un profesor, lo que es completamente impresentable. Frente a eso, la Dirección de Educación Municipal de Santiago tomó inmediatamente, por instrucción mía, cartas en el asunto".

La autoridad remarcó que "iniciamos la investigación sumaria, nos estamos haciendo cargo, pero además, mientras dure la investigación, para evitar cualquier tema, al profesor lo separamos de sus funciones. Todos los niños merecen ser tratados de la forma más digna posible por sus compañeros y también por los adultos".

"En Santiago vamos a perseguir este tema y vamos a procurar que hechos como este no se vuelvan a repetir", concluye el video del alcalde, acompañado por un mensaje en el que asegura que "la integración y el respeto por el prójimo son valores fundamentales para nuestros niños, por eso los adultos debemos predicar con el ejemplo".