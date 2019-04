Madre de Fernanda Maciel por videos que serían clave en la investigación: "Algo tiene que haber ahí"

La madre de Fernanda Maciel, Paola Correa, tuvo una conversación con el programa de CHV, "Contigo en La Mañana", y recordó el momento en que inició la búsqueda de su hija.

“El sábado la Fer salió. Yo pensé que iba y volvía. Como no volvió yo pensé que se había ido a la casa de ‘Petter’ (su pareja) como a veces lo hacía” contó.

Luego, se percataron de la importancia de las grabaciones de las cámaras de seguridad del barrio. Según la madre, Luis Pettersen “empieza a recorrer las calles buscando las cámaras”.

Paola Correa se refirió a las dos grabaciones que se conocen hasta el momento, en que se ve a Fernanda Maciel en dirección a la bodega. “La primera cámara que vimos fue la de mis vecinos, porque el otro video se nos mostró hace poco”.

“Carabineros se llevó todo. No sé cuántos videos existen ni de cuántas casas sacaron videos. Porque el día miércoles ya no había registros. Si sé que hasta la bodega llegó mi hija… si entra o sale, tampoco lo sé. Pero ahí es la clave, algo pasó ahí”, añadió.

La madre también se refirió al tercer vídeo, y aclaró que “no tengo idea del tercer video. Yo por lo menos no sé de un tercer video y si existe yo por lo menos no lo he visto todavía”.

Además, sostuvo que “no sé si son claves, pero sí sé que son importantes. Algo tiene que haber ahí”.

Finalmente, compartió su teoría de los hechos. “Yo creo que es posible que un auto haya estado esperándola ahí. De alguien que la conocía, porque ella se subió, no que la subieran a la fuerza”.