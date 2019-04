[VIDEO] Mariano Puga reveló que fue diagnosticado con cáncer linfático

Complejos momentos se encuentra viviendo Mariano Puga, el cura obrero, luego de ser diagnosticado con un cáncer linfático.

El sacerdote entregó la noticia a sus feligreses la tarde del viernes durante un encuentro con la Comunidad Cristo Liberador.

A sus 88 años, la enfermedad ha avanzado por su cuerpo, presentando nódulos en las axilas, detrás del estómago y en la vesícula.

Luego de entregar la noticia y en medio de la emoción de los asistentes, hizo un llamado a "no renunciar a reconstruir una iglesia que esté junto a los pobres y las víctimas”.

Días antes ya había informado que se sometería a exámenes, todo esto a través de un video que circuló por Facebook.

“Chiquillos tan queridos, el día lunes me van a hacer una biopsia para saber de qué se trata en la Clínica de la Católica. Van a aprovechar que tengo un problema de hace tres meses, porque toda una parte nasal no funciona, o sea, no respiro por este lado”, comentó refiriéndose a una hinchazón que tiene en la barbilla.