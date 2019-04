Francisco Vidal relató violento atropello: "Olvídate de las lesiones que causé"

En un nuevo episodio del programa “Podemos Hablar”, el ex ministro de Defensa relató un episodio donde protagonizó un atropello. Según todo, todo ocurrió cuando era jefe de campaña de Girardi, en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.

“Bajo por Fleming y entre Tomás Moros y la cuadra anterior se me aparece un ser humano, a la mitad de la cuadra, fácil de 1,80 cm… me cruza y lo pesco. No se me olvidó jamás. (…) Siento el cuerpo que se viene a mí, rompe el parabrisas y me cae en los brazos. Entonces, puse marcha atrás y lo hice tan fuerte que el cuerpo se fue pa’ adelante”, contó.

Ante las miradas de sorpresa de los demás invitados, Vidal agregó que “afortunadamente, gracias a Dios… olvídate de las lesiones que causé, pero no murió. Pero estuvo tres o cuatro semanas en el hospital Salvador en estado crítico”.

Y concluyó que “después se supo todo… el ciudadano iba como tabla de curado, de hecho cruzó a la mitad de la calle. Eso a mí me salvó la responsabilidad”.