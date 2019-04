Seremi de Salud Metropolitana fiscalizó golosinas y “huevos de Pascua”

18:48 La seremi de Salud recomendó que un niño de 4 a 5 años debería comer en 1 día, unos 8 huevitos pequeños y sin relleno, mientras que un niño de 2 ó 3 años no debería comer más de 3 ó 4 huevos pequeños sin relleno.

La seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, encabezó una fiscalización en una distribuidora y comercializadora de golosinas del centro de Santiago, para corroborar el cumplimiento de la Ley de Etiquetado de Alimentos y para entregar consejos a padres y adultos responsables, para prevenir obesidad y sobrepeso en la población infantil, en vísperas de Semana Santa y a días de celebrar la tradicional Pascua de Resurrección.

Oyarce afirmó que “estamos fiscalizando porque nos preocupa la salud de nuestros niños y niñas. Nuestro país tiene los índices más altos de obesidad de toda Latinoamérica, pero a pesar de eso, no queremos prohibir el consumo de chocolates, menos en esta fecha”.

En la misma línea, agregó que “queremos invitar a los menores y a sus padres a moderar el consumo y preferir huevos de chocolate no macizos, con mayor porcentaje de cacao y sin relleno”.

Asimismo, la autoridad sanitaria agregó que “si hiciéramos una analogía para comprender la energía consumida, podemos decir que 100 gramos de chocolate equivalen a comer un plato de tallarines con salsa o dos panes medianos, lo que equivale entre 400 y 500 calorías”.

La seremi de Salud recomendó que un niño de 4 a 5 años debería comer en 1 día, unos 8 huevitos pequeños y sin relleno, mientras que un niño de 2 ó 3 años no debería comer más de 3 ó 4 huevos pequeños sin relleno. Por otra parte, la ingesta de azúcar no debe superar el 10% del consumo total diario de calorías en niños, según lo establecido por OMS (Organización Mundial de la Salud).

La actual Ley de Etiquetado prohíbe los ganchos comerciales en huevos de chocolate y también en los conejitos, los cuales no podrán utilizar dibujos animados o personajes de televisión en sus envases, para promover la venta de los productos a menores de 14 años, por considerarse golosinas altas en grasas, azúcar, sodio y calorías. Las caricaturas, las marcas de juguetes de series de TV o personajes atractivos para los niños, no pueden estar vinculados a alimentos “Altos en”.

“Hemos notado una adaptación de la industria de alimentos, quienes están obedeciendo la ley. Los huevos de chocolate y otros alimentos -altos en- que se comercializan en Pascua de Resurrección pueden estar envueltos con colores y figuras genéricas que no representen un gancho para los niños. La ley no restringe la forma de los alimentos, por lo que los conejos de pascua pueden ser vendidos, pero con un envoltorio que no demuestre caricaturización o personajes atractivos para los niños”, puntualizó Oyarce.

En lo que va corrido de la campaña de fiscalización por la Semana Santa 2019, la autoridad sanitaria ha realizado 41 fiscalizaciones por ley de etiquetado y se han cursado 8 sumarios sanitarios. Esta situación grafica el comportamiento favorable de la industria alimentaria y de su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente.

Oyarce sentenció que “queremos que este domingo nuestros niños y niñas disfruten y celebren la Pascua de Resurrección, ingiriendo una cantidad moderada de chocolates, evitando las molestias estomacales que puede provocar el exceso de consumo”.