Esposa de Obispo Durán: “si tiene tantos deseos de casarse, que salga de la iglesia”

14:15 Raquel Salinas señaló entre sollozos que el pastor "no fue buen esposo" y que "a mí muchas veces me hicieron ‘hechicería’, yo prácticamente he pasado toda la vida enferma de una cosa y otra, porque querían que yo me muriera“, afirmó.