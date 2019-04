Gabriel Ruiz Tagle no postulará a la presidencia de Blanco y Negro

El próximo lunes 29 de abril Blanco y Negro (ByN) realizará su Junta de Accionistas, oportunidad en la que el ex timonel de la concesionaria, Aníbal Mosa, buscará volver estar a la cabeza de Colo Colo.

En la antesala de esta reunión lave, el actual presidente de ByN, Gabriel Ruiz Tagle, confirmó que no se presentará a la elección para prolongar su mandato por otro año más.

En conversación con La Tercera, el empresario afirmó que “luego de una reflexión bien profunda, he decidido no repostularme a la presidencia. Siento que el club necesita una renovación, de manos de personas que interpreten un plan de futuro no contaminado con metas personales”.

En la misma línea, aclaró que si bien no seguirá al mando de la institución, si mantendrá las acciones que posee de la sociedad anónima, pero que considera que lo mejor es dar un paso al costado.

Además, confirmó que su decisión ya le fue comunicada al gerente deportivo del club, Marcelo Espina, y al DT de los “albos”, Mario Salas, el pasado sábado tras el empate con Huachipato.

Por otra parte, Ruiz Tagle apuntó sus dardos a Aníbal Mosa por el manejo que tuvo de ByN en su momento, por el déficit con que dejó en su momento a la institución, y por entorpecer su labor con enfrentamientos personales.

Cabe recordar que tras la demanda presentada por Leonidas Vial al Club Social y Deportivo Colo Colo, es muy probable que la corporación vuelva a respaldar a Mosa, por lo que el puertomontino tendría el camino libre para volver a la cabeza de Blanco y Negro.