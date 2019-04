Alertan por peligros en el consumo de “Suplemento Mineral Milagroso”

La seremi de Salud RM, Rosa Oyarce, hizo un llamado a la población a evitar el consumo de “Suplemento Mineral Milagroso”, un compuesto de clorito de sodio, y que es promocionado por el químico puertorriqueño Gregorio Placeres.

Acorde a la publicidad este compuesto podría acabar con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), entre otras condiciones y enfermedades, pero la Seremi de Salud ha sido muy clara en señalas que se trata de un falso producto farmacológico, y que puede provocar serios daños a la salud de las personas.

“El clorito de sodio es un compuesto químico utilizado en la industria como blanqueador y que usa en el ámbito doméstico como desinfectante. No está autorizado como el tratamiento o prevención de enfermedades infecciosas, cardiovasculares o tumorales y menos en trastornos o condiciones, que no se curan, sino que se tratan con terapias. No existen antecedentes científicos que avalen las características que se publicitan, por lo que su uso representa un riesgo para la salud de las personas”, alerto Rosa Oyarce.

Anunciaron también que la SEREMI de Salud Metropolitana interpondrá un recurso de protección contra la promoción de este producto para uso como medicamento, ya que le otorga capacidades terapéuticas no comprobadas. Asimismo se trata de evitar que se realice la charla de mañana, con el fin de proteger la salud de la población, fundamentado en el articulo 19 de nuestra constitución política, que protege la vida e integridad de las personas.

La autoridad indicó que los riesgos de la ingesta del clorito de sodio, no sólo son "sus efectos al consumirlo; sino que también, porque muchas personas abandonan sus tratamientos médicos tradicionales y probados ante esta falsa promesa de recuperación por un producto milagroso. En este tipo de casos, el remedio puede ser más terrible que el problema. Su consumo directo puede provocar dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, intoxicaciones y falla renal”.

El llamado es a no adquirir ni utilizar productos con una “supuesta” utilidad terapéutica, en comercios no establecidos, sobre todo por redes sociales de Internet. Como en el caso del clorito de sodio, las personas se exponen a serios riesgos para su salud, potencialmente graves.

Además, este tipo de productos no declaran todos sus ingredientes y excipientes, los que podrían ser dañinos y no cumplir con los estándares de calidad de los productos aprobados y registrados en el Instituto de Salud Pública (ISP). Oyarce invitó a consultar con un profesional de la salud calificado antes de utilizar un producto farmacéutico e incluso uno de medicina alternativa.