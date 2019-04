Defensa de alcalde Rancagua pedirá inhabilitar a fiscales Moya y Arias en caso Teatro Municipal

“Hoy vamos a solicitar la inhabilidad de Moya y de Arias. La verdad que a nosotros nos ha afectado mucho más en la investigación, porque esta formalización que nos están realizando es una formalización injusta, sin ningún antecedente en la carpeta. Soto es la persona que con mayor diligencia actuó en determinar que en el teatro habían irregularidades”, dijo el Mario Vargas, abogado del edil de Rancagua, Eduardo Soto, que será imputado por malversación de caudales públicos en la investigación por irregularidades en el Teatro Municipal de Rancagua el próximo 24 de mayo..

En entrevista con Radio Universo señaló que “vamos a pedir que se inhabilite ya, Moya no puede tocar un antecedente de la carpeta de investigación. Además convengamos, y esto lo digo (…) yo todavía no he podido ver los whatsapp. Estoy dudando del contenido de esos whatsapp y convengamos que Moya está siendo investigado en un sumario por una causa donde se manipuló información que estaba el teléfono que quizás es el escándalo más grande que ha azotado a las policías que es la Operación Huracán”.

Acusó a Moya de filtrar información de la carpeta de investigación donde Soto es imputado asegurando que “se encierra en la fiscalía con un periodista un día que la fiscalía se encuentra cerrada y empieza a filtrar información de la carpeta”, rematando que días antes nos presenta una audiencia de formalización.

“Lo más grave -sostiene- es que para cometer esa acción comete una serie de irregularidades que entendemos como delitos cometidos por el señor Moya”.

En relación a los mensajes de whatsapp entre Soto y el ministro de Interior, Andrés Chadwick, dijo que Moya “filtra información privada de la carpeta, nos enteramos de estos whatsapp y estas comunicaciones que el señor Moya se había guardado, no había entregado, había escondido a los intervinientes, en la carpeta de investigación”.

“Este caballero de forma espuria, ilegal, se sienta con un medio de comunicación y empieza a entregar información personal de un celular de mi representado con objetivos distintos para los cuales se autorizó el análisis de ese teléfono. Si esto es muy grave”, aseguró. “No hay ningún antecedente del delito imputado al edil en ese teléfono (…) Lo único que encuentra son estos whatsapp que no tienen nada que ver con la carpeta y los filtra al mundo, a la prensa”.

Vargas sostiene que el fiscal tenía los mensajes desde hace mucho tiempo y que si creía que era irregulares, debió denunciarlos desde mucho antes.

Consultado sobre el whatsapp de apoyo a Arias que el alcalde publicó a solicitud de Chadwick, el abogado señaló que: “No tiene nada de irregular. Era un ciudadano”.

“Esta persona (Moya) que es capaz de cometer delitos para imputar a una persona, imputar gratuitamente a otra, filtrar información, hoy día anda disparando que él escuchó conversaciones (de Arias), no puedo hacer cargo de lo que él escuchó”.

“Es muy grave que un fiscal esté filtrando comunicaciones entre abogado y cliente, lo que está protegido constitucionalmente”.