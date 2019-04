[VIRAL] La broma del compadre Moncho que no perdonó el viaje a China, a Frei y al obispo Durán

Adriano Castillo, reconocido popularmente como "el compadre Moncho" por su querido personaje en "Los Venegas", no solo es concejal por Quinta Normal, ya que hace un tiempo se autoplocamó "Presidente Encargado de Chile" en parodia a la situación vivida por Juan Guaidó en Venzuela.

Todo partió con la polémica en el concierto de Paul McCartney cuando una gran pifiadera sonó en el momento que el cantante saludó al Presidente Sebastián Piñera, ante lo que Castillo escribió en la red social "Listo, no se diga más. Esta era la señal que estaba esperando para declararme "Presidente Encargado". Sir Paul McCartney would not do that to me", lo que generó un sin número de respuestas y bromas hasta el día de hoy.

Y es que el compadre Moncho es un usuario habitual de la red social, en donde deja ver frecuentemente su agudo y rápido sentido del humor, así como su preocupación por la política.

Y en ese sentido, en su último mensaje como "Presidente encargado de Chile" no dejó títere con cabeza, y repasó de una sola vez al viaje a China, la polémica con el vino del ex Presidente Frei y la crisis de la iglesia evangélica condensada en la figura del Obispo Durán, aquí les compartimos el mensaje presidencial: