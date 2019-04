Hermana de Ilse Ojeda llegó a Colombia y habló sobre restos hallados: “Yo tengo la certeza de que son de mi hermana”

09:28 Alejandra Ojeda arribó la mañana de este domingo a Bucaramanga, donde agradeció el trabajo de la policía y de la prensa que ayudó según ella, a encontrar a la ex carabinera.

Conmocionada se encuentra la familia de Ilse Amory Ojeda, chilena que estaba desaparecida en Colombia desde el pasado 29 de marzo. Y es que, la policía encontró este viernes un cuerpo calcinado en el sector de Santander y todo indicaría que se trataría de la ex carabinero.

Fue la hermana de la sargento, Alejandra Ojeda, quien llegó la mañana de este domingo a Colombia, para identificar el cuerpo de su hermana y someterse a las pruebas de ADN.

Brevemente agradeció el trabajo realizado por la policía y la cobertura entregada por la prensa. Y con ello, insistió en que no cree en la inocencia del colombiano Juan Valderrama. “No sé en qué mente cabe que él pueda ser inocente”, dijo.

“Hoy mi hermana cumple 52 años yo nunca había faltado a un cumpleaños y aquí estoy”, continuó y tras ser consultada sobre los restos encontrados, Alejandra aseguró que está segura que son de Ilse. “Yo tengo la certeza de que son de mi hermana”, concluyó.

DESCONFIANZA

Además, abordó con LUN, algunos detalles de la relación amorosa que Ilse mantuvo con el colombiano Juan Valderrama, quien fue detenido y hoy será formalizado por el delito de desaparición forzada.

"Yo nunca quise conocerlo porque siempre me dio mala espina, tenía pinta de pato malo, nunca me dio confianza. Desde el día uno que desapareció mi hermana, yo tenía claro que él le había hecho daño", aseguró.

Incluso, aseguró que sus hermanos de 20 y 30 años lo conocieron "y decían que era súper carismático. Yo les decía que este gallo era malo pero me decían que no me metiera, que Ilse tenía derecho a ser feliz", reveló.