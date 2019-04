Presidenta de la CUT: “La Dirección del Trabajo juega a favor de los empleadores”

De cara a la conmemoración del Día del Trabajador, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, señaló que en el país no se valora el rol del sindicato y abordó la situación laboral en el país.

En conversación con radio Cooperativa, Figueroa dijo que en 2018, la tasa de sindicalización llegó a 20,6%, cifra que no refleja uno de los objetivos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet.

“Miremos con perspectiva el debate, esto no es Finlandia ni Suecia, en Chile no se valora el rol del sindicato, la Dirección del Trabajo juega a favor de los empleadores”, indicó.

Sobre la conmemoración de 1 de mayo Figueroa dijo que “todos los años se da espacio para el recuerdo respecto del rol que juegan los trabajadores en el desarrollo de los países y la importancia de la dignidad del trabajo en el crecimiento sostenible y el desarrollo de personas”.

“Esto ha significado la lucha para obtener derechos, un elemento que ha estado ausente del debate en un tiempo donde resulta extraño cuando hemos visto cierre de empresas y aumento del desempleo” apuntó la presidenta de la CUT.

Figueroa sostuvo que en el país, “estamos enfrentados a empleos de mala calidad, lo que es preocupante, porque es la tendencia mundial”.

Sobre el proyecto de adaptabilidad laboral que impulsa el gobierno, la presidenta de la CUT planteó que “hay que conocer el proyecto, no nos hacemos juicio antes de conocer la iniciativa. No se trata de colegislar, nadie hubiera presentido que el gobierno nos viniera a preguntar, hubiese sido saludable que no nos enteráramos por la prensa, que se nos hubiesen dado a conocer las intenciones del gobierno”.