Marcela Aranda relató abusos de Renato Poblete: "Me llevaba donde otros hombres para que me violaran"

21:09 La denunciante del sacerdote jesuita aseguró que la "obligó a abortar, y no sólo una vez, tres veces".

Marcela Aranda, denunciante de Renato Poblete, relató por primera vez ante las cámaras de televisión los momentos en que fue abusada por el sacerdote jesuita, Renato Poblete.

En una entrevista con AhoraNoticias, aseguró que todo se inició de una forma muy violenta. “Él comenzó a abusarme sexualmente con mucha violencia. Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me golpearan por turnos, mientras él miraba", reveló.

Con ello, aseguró que todo fue “un periodo de ocho años de abuso. Es un abuso de conciencia, poder y sexual. (…) Lo que más me hace sufrir es que él me obligó a abortar, y no sólo una vez, tres veces", replicó.