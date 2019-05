Excapellán del Hogar de Cristo sobre denuncia contra Renato Poblete: "Son más graves que las de Karadima"

El religioso Pablo Walker, sacerdote y excapellán del Hogar de Cristo, confirió una entrevista a La Tercera, donde admitió que las denuncias contra el padre Renato Poblete pueden llegar a considerarse "más graves" que los señalamientos contra Fernando Karadima.

En enero de este año, la imagen del fallecido sacerdote Renato Poblete se derrumbó ante la sociedad chilena, que, incluso, llevó al Gobierno a retirar su nombre y estatua del parque que llevaba su nombre, ahora conocido como Parque La Familia.

Marcela Aranda, teóloga, había confesado las humillaciones, maltratos y abusos a los que había sido sometida por su pastor espiritual. Pero fue recién esta semana relató a la cadena Mega, como fueron los abusos de Renato Poblete, quien era su padrino, como fue obligada a abortar en tres ocasiones y, además, el abuso del cura que aseguró la llevaba a un círculo donde había otros hombres -con rostros cubiertos- que abusaban de ella ante la mirada del jesuita.

El abogado Juan Pablo Hermosilla ha afirmado que hay más testimonios y también ha sostenido que ese círculo de rostros ocultos pudo estar integrado por sacerdotes, empresarios o políticos cercanos al excapellán del Hogar de Cristo.

El excapellán del Hogar de Cristo, explicó que los relatos de Aranda fueron vividos "con dolor, y la palabra dolor se queda chica...A todos se nos ha movido el piso, pero el centro no es nuestra pena, sino que cómo hacemos un esfuerzo honesto por reconectarnos con las personas que han sufrido abuso".

Al referirse de las denuncias de abusos y encubrimientos que ocurrieron por tiempo tan prolongado, el religioso indicó que entre los errores que se han cometido al interior de la Iglesia católica y que ha blindado con cierto poder a los religiosos, están las imposiciones desde el Derecho Canónico, "que urge remediar". "No es posible que la ley canónica ordene a un obispo o superior religioso ser pastor y juez al mismo tiempo", aseguró.

"Hay que repensar cómo se hace para asegurar la imparcialidad y credibilidad. Lo que está haciendo ahora Marcela Aranda -al decir 'yo vuelvo a confiar en que hay un proceso interno'- es un acto heróico, en ese sentido. Tenemos que estar agradecidos, porque nada se ha movido sin las víctimas y los sobrevivientes", apuntó.

Además, cuestionó que como hombres de fe han sido "poco capaces de ponernos en el lugar de la víctima, de ver lo que esa persona ha sufrido. Estamos hablando de una persona que perdió su salud mental, su proyecto de pareja, perdió su fe, perdió su intimidad sexual".

Añadió que se hace "urgente revisar nuestra calidad de escucha y acogida. Ese proceso empezó en agosto del año pasado", .

Ante la consulta de una posible "cofradía" que operada para encubrir los casos de abuso, Walker señaló que aunque no "suscribe esa información", reconoce que en casos como en los denunciados contra el párroco Fernando Karadima, sí hubo encubrimiento.

En cuanto a otras denuncias, señala que es necesario "una mirada externa que nos refleje los modos de relación que establecimos con niños, adultos o con los mismos jesuitas. Porque no garantizaron estándares de cuidado ni de celeridad para denunciar. Pero, insisto, en lo personal no me sentí habitando en pactos de silencio".

Específicamente, en el caso de Poblete explicó que "hay una investigación autónoma e independiente en curso, para que nos diga: qué se supo, qué se denunció, cómo nos hicimos cargo o no de esas denucias. Eso es lo que las víctimas necesitan y esperan", mientras apuntó que se espera "recuperar otra credibilidad" como Compañía de Jesús; "la credibilidad de haber tomado partido por las víctimas".

Pero, sin duda, aceptó que las denuncias de Marcela Aranda, a quien, aclaró, conoce y estima, pues fueron compañeros de curso en la universidad; "efectivamente son más graves que los de Karadima".

"Son hechos siniestros, difíciles de nombrar. Yo lo observo con estupefacción y creo que lo que cabe es abordar esto con responsabilidad. No basta la emotividad. Se requiere decir: '¿Quiénes propiciaron esos abusos colectivos? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes sabían de esas situaciones de aborto? ¿Quiénes sabían de una relación en la que se somete a la esclavitud sexual a una joven? Eso es lo que interesa ahora", cuestionó.

El padre indicó que al igual que el país, escucharon el testimonio "en comunidad, estuvimos un rato juntos y nos retiramos en silencio. Celebramos la misa al día siguiente a las 7 de la mañana mudos".

Resaltó que una de las posibles situaciones que ocurrió en ese caso es "que hubo una acumulación de poder, una notoriedad pública, una relevancia social, una distinción con un sinnúmero de premios, una transversalidad en sus redes y en sus contactos, todo eso requiere balance y control de parte de su comunidad religiosa". Agregó que "la fama de santidad es peligrosísima, gravísima"

No obstante, dejó constancia que así como Aranda y otros afectados, también le "consta que personas que trabajaron durante 20 años con él(Poblete), día a día, cotidianamente, nunca tuvieron un indicio de esas conductas abusivas".

"Entonces, nosotros nos tuvimos que tragar nuestras propias palabras. Yo mismo dije alguna vez: 'Pero cómo no se dieron cuenta de lo que estaba pasando con Karadima'...Ahora me digo: 'Pablo, ¿y por qué tú no te diste cuenta?. ¿Hacia dónde estabas mirando?'. Y me pregunto qué tipo de calidad de vida religiosa llevábamos para no ver que una persona estaba haciendo daño y se transformara en un abusador o depredador si se confirman todos los hechos que han sido denunciados'", señaló.

Aunque detalló que nunca escuchó que a Poblete lo llamaran "Polvete", sí destacó escuchar otros sobrenombres como “El Padrino”, que, a su juicio, es un apodo ambivalente.

Ante la pregunta de si Renato Poblete había caído como prócer señaló que para él "no era un prócer. Era un compañero jesuita que merece todo el respeto, pero no considero que fuera el inspirador de la provincia chilena, ni de la Compañía de Jesús, habiendo hecho importantes aportes.

Por otra parte, el cura se refirió al convenio entre el Ministerio Público y la Conferencia Episcocal, y asevera "es inconveniente". "Nosotros tenemos que cumplir la ley...somos ciudadanos chilenos y no porque establecí un convenio con nadie", sentenció.

Walker asegura que es preciso "hacer un esfuerzo honesto de examen de conciencia. No estoy hablando de un mea culpa solo hacia afuera, sino de revisar nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestros modos de relación". Señala que esto es una deuda con "Jesús, el pueblo de Dios, Chile, la construcción de la democracia, a todos".