Bomberos rescató camión que quedó atrapado en la ribera del río Mapocho

Según informó T13 , personal de Bomberos logró rescatar a un camión de limpieza de la municipalidad de Providencia, que al realizar una maniobra errada, quedó atrapado en medio del río Mapocho.

Hasta el lugar también llegó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien tras constatar que no había heridos y que se podría rescatar al vehículo, señaló que "gracias a Dios no hubo nada que lamentar, solamente agradecer a bomberos que con su equipamiento logró sacarlo. Ellos no son trabajadores nuestros de la municipalidad, pero es como si fueran nuestros, son de una empresa externa".

Además indicó que las personas que realizan estas labores de limpieza "generalmente cruzan, pero esta vez se encontró con un hoyo y por eso quedó atrapado, es una maniobra que realizan generalmente".

Finalmente, tras dos intentos, se logró rescatar al camión de limpieza.