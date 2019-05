Alcalde de Mostazal ya no será parte del elenco de "Jesucristo Superestrella"

17:57 Tras la polémica por su participación, Sergio Medel se restó del proyecto. "Quiero que salga adelante, no quiero empañarlo",aclaró.

El alcalde de Mostazal, Sergio Medel (UDI), decidió bajarse de la película remake de “Jesucrito Superestrella“, la que recibió cuestionamientos por haber sido financiada con fondos municipales (40 millones de pesos).

La cinta iba a ser su debut actoral en la pantalla grande, donde iba interpretar a Poncio Pilatos. El rol de Judas, en tanto, era para el concejal Wildo Ibarra. Ambos apoyaron la entrega de recursos para el proyecto en una estrecha votación en el concejo municipal.

Tras la polémica generada por la participación de las autoridades en el film musical, Medel decidió dar restarse del elenco. “En función de lo anterior y porque quiero que esta obra que he visto como ha ido surgiendo, con el profesionalismo que se ha hecho y porque quiero que salga adelante, prefiero no empañarla, no ensuciarla y dar un paso al costado“, comentó.

“Estamos completamente abiertos a cualquier investigación y a cualquier cosa. (No hay problema en) entregar la documentación, de cómo surge el proyecto y el proceso que ha tenido. No hay ninguna problemática en eso“, puntualizó la autoridad comunal.

La participación del alcalde y el concejal en la película fue mencionada por el Consejo para la Transparencia, que estableció que en este caso podría haber un eventual “conflicto de interés”.

La Contraloría General de la República, informó hace unos días que se encuentra en revisión el caso.