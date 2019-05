Emiliano Arias acusó al fiscal Moya de haber participado en la Operación Huracán

15:56 En su declaración ante el fiscal Eugenio Campos, el fiscal regional de O'Higgins habría entregado un correo, donde Moya pide sugerir que los chats de la trama de falsificación de mensajes, sean periciados por Carabineros, pues la PDI podría descubrir que "no es posible pinchar Whatsapp".

Según información de La Segunda, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, acusó al fiscal de alta complejidad de Rancagua, Sergio Moya, de haber participado en la Operación Huracán, informó La Segunda

Arias se encuentra suspendido de sus funciones, luego que, una serie de denuncias de Moya, por tráfico de influencias, ocultamiento de información, violación de secreto y obstrucción a la justicia, que le valieron dos investigaciones, una administrativa y otra penal. Esta jornada, el fiscal de O'Higgins declara ante el persecutor Eugenio Campos, quien lidera la indagatoria penal en su contra.

De acuerdo con la publicación, el correo que le habría sido entregado a Campos por Arias y su defensa fue enviado por Moya al mayor de Carabineros, Patricio Marín, quien se encuentra formalizado por el caso Huracán, que indaga en la falsificación de mensajería de Whatsapp para involucrar a grupos mapuches en actividades terroristas.

El mensaje contendría once puntos, en el que uno de ellos, Moya pide sugerir que los chats sean periciados por Carabineros "para no revelar la técnica investigativa, pues si se revisan por la PDI, se entregará al Cibercrimen, los que informarán que no es posible pinchar Whatsapp y así se termina la investigación".