Madres famosas: ¿Cuál sería su celebración ideal este domingo?

A sólo tres jornadas del Día de la Madre, quienes aún no tienen claro qué le regalarán o cómo celebrarán a estas grandes mujeres deben estar exprimiendo sus cerebros para dar con la mejor alternativa. Pero, ¿qué es lo que quieren las madres? Cinco de ellas se lo contaron a hoyxhoy.

La actriz y modelo Eliana Albasetti ansía "hacer un picnic con mi familia y también con mis perros en el cerro". En tanto, la chef Virginia de María desea permanecer en casa junto a su familia, "sin salir ni tener que pelearnos la mesa con otras familias desesperadas por pasar un día 'agradable'" jajaja".

En cuanto al regalo, De María dijo esperar "¡harta manualidad! El collar de fideos, el posavasos de corcho con témpera, el marco de fotos con palitos de fósforos, etc". Y añadió que "tan sólo imaginarme a mis hijos dándolo todo por lograr su objetivo, me saca lágrimas y me hace infinitamente feliz".

Por su parte, la también experta en cocina, Connie Achurra, contó que "me gustaría un día en que pudiera descansar, en que me atendieran, en que no tuviera que hacer cosas de la casa, que me sirvieran desayuno, que me sirvieran almuerzo. Creo que mi mejor regalo de este año en que he estado con tanta pega sería un regaloneo con comida preparada, masaje, un par de horas libres para ver una película tranquila".

También contó lo que le gustaría para este domingo la bailarina Viví Rodrígues, quien confesó que si bien lo único que se le viene a la mente es un día completo de spa sola, no puede imaginar pasar un Día de la Madre sin sus retoños.

La periodista y animadora de televisión, Karen Doggenweiler, comentó que "me encanta que nos juntemos todos a almorzar. Hoy (ayer) pillé a mi Manu ensayando una torta de chocolate para el domingo. Nada mejor que esos besos y abrazos interminables y esos regalos que hacen con sus manitos. Va a ser una linda celebración".