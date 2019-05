Tatón sobre Camila Recabarren: "Por culpa de la sociedad se sintió reprimida mucho tiempo"

En una entrevista realizada con el programa Intrusos de la Red, Alberto Púrpura, conocido como Tatón, volvió a referirse a su relación con Camila Recabarren y el quiebre que vivieron hace algunos años.

En una primera instancia Tatón señaló que "Cuando yo terminé con la Cami a fines del 2012 fue porque supe de una relación que ella tenía estando juntos, y no por el hecho de que fuera una relación con una mujer, sino por el hecho de la mentira, puedes tener una relación con un hombre, con una mujer, da lo mismo eso. Fue por la mentira".

Y agregó que "Yo feliz que la Cami esté tranquila ahora, que haga su vida como ella quiera, como le guste, como siempre sintió que tenía que ser, y que por culpa de la sociedad se sintió reprimida mucho tiempo, porque la verdad en el fondo la culpa la tiene la sociedad que nos ha criado muy mal".

Alberto enfatizó que "Me alegré por ella, porque dije 'pucha, al fin lo hiciste Cami, ahora estás tranquila' y seguramente, que fueron los menos, uno o dos que la habrán criticado, porque la gente esta más empoderada ahora, entonces me alegré mucho por ella, me alegré porque se que ahora va a hacer su vida realmente, y le va a ir mucho mejor como le iba antes porque va a ser más natural".

E indicó que "La última vez que hablamos fue después de que fui al programa de Cathy Salosny 'No Culpes a la Noche', que me mandó un WhatsApp que me dijo que había estado bacán con ella, a parte tu sabes que el tiempo todo lo cura, todo pasa y pucha me alegro que ella este bien, que le vaya super bien a ella en todos sus emprendimientos".

Finalmente tuvo palabras para el panelista del programa Michel Roldán, a quien le dijo "Con el único que estoy enojado es con guaguito (...) pero quiero que él entienda que yo también soy ser humano, que yo también lo pasé mal en ese momento, porque cuando tu te juegas por una persona, dejaste muchas cosas para que a ella le vaya bien, y después en ese momento -ya pasó mucho tiempo- te sientes traicionado, entonces igual.. quiero que sepa que también soy ser humano, que también me dolió, que también lo pasé mal, como ella lo pasó mal restringiendose de su condición, yo lo pasé mal por los otros motivos".