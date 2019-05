Gobierno a la Comisión de Trabajo de la Cámara: "Recapaciten de aquí al lunes"

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, acusó una "voluntad obstruccionista", luego de que se retrasó la votación sobre la idea de legislar la reforma de pensiones en la comisión del Trabajo de la Cámara.

Los miembros de la instancia debían pronunciarse hoy sobre el proyecto, ya que vencía la urgencia simple de 30 días, puesta por el Ejecutivo a la iniciativa, sin embargo, tras escuchar de parte de los ministros de Hacienda y Trabajo, Felipe Larraín y Nicolás Monckeberg, respectivamente, la voluntad del Ejecutivo para dialogar, solicitaron un compromiso por escrito y, aplazaron la decisión para el día lunes.

"Nos preocupa y lo lamentamos profundamente por nuestros adultos mayores, son ellos quienes necesitan hoy una respuesta de sus autoridades, en este caso de los parlamentarios, porque es una causa justa mejorar las pensiones", condenó la portavoz.

Pérez advirtió que en "democracia es fundamental poder discutir los proyectos para enriquecerlos", añadió.

La Secretaria General de Gobierno manifestó que para el Gobierno son "bienvenidas todas las propuestas en las instancias que corresponden, que busquen fortalecer los proyectos que estamos presentando. Pero antes de siquiera discutirlo nos dan un portazo y, a través de nosotros, a todos los adultos mayores de nuestro país".

Por último, hizo un llamado a los miembros de la Comisión del Trabajo: "recapaciten de aquí al lunes, porque los adultos mayores no pueden seguir esperando (…) Acá lo que no puede pasar es que finalmente por una voluntad obstruccionista de algunos, finalmente se les termine diciendo que no a las personas que más lo necesitan, los adultos mayores".