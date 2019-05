Fernando Solabarrieta sufrió un violento portonazo: "Tenemos que cuidarnos entre nosotros porque la delincuencia nos está ganando"

El periodista Fernando Solabarrieta sufrió un robo con intimidación, popularmente conocido como "portonazo" este lunes por la noche junto a sus padres, en la comuna de Providencia.

El profesional de TVN, Fox Sports y Radio Bío Bío y su madre sufrieron lesiones por parte de los delincuentes, quienes actuaron con extrema violencia.

De acuerdo al informe policial, el asalto se produjo en la intersección de calles Lota con Luis Thayer Ojeda, cuando el comentarista deportivo dejaba a sus padres, que se encuentran de visita en Santiago, después de cenar en un restorán del sector oriente de la capital.

Fue en el momento en que llegaba al domicilio de sus padres, fueron sorprendidos por individuos que se movilizaban en otro vehículo.

Solabarrieta sufrió un corte o "punzazo" con un destornillador en una pierna, mientras que su madre recibió un golpe en la cabeza cuando los sujetos se daban a la fuga con el automóvil, marca BMW, del periodista.

El comentarista deportivo explicó que estaba en su vehículo junto a sus padres "con el motor encendido, cuando de pronto mi papá me grita ¡cuidado! Yo me di cuenta de que en la ventana mía había un tipo encapuchado y amenazándome".

"Primero pensé que era una broma, que alguien me estaba haciendo una broma pesada. Me demoro como 10 segundos en darme cuenta de que era una situación real. El tipo me baja muy violentamente del auto y yo lo único que atiné a hacer -entre los gritos de mi papá y de mi mamá- fue tratar de demorar un poco la situación", relató Solabarrieta.

"Como supuse que no era tan tarde y era una calle concurrida... pensé 'si esto se demora a lo mejor se escapan'. Y, como me demoré un poco en bajar, los tipos se desesperaron y uno de ellos me tiró un punzón en una pierna. Me redujeron y dos de ellos salen corriendo. Yo a esas alturas estaba muy preocupado con lo que pasara con mi mamá, que estaba en el asiento de atrás", añadió.

"Me di cuenta de que se van dos corriendo a un auto que estaba estacionado 20 metros más adelante, y el otro se sube en mi auto para irse. En ese momento, mi mamá da vuelta para saber qué había estado pasando conmigo y al dar vuelta el auto, el sujeto pasa a llevar a mi mamá y se cayó. Se pegó en la cabeza. Gracias a Dios está bien y mi papá también. Yo tengo un par de lesiones leves producto del forcejeo de cuando me sacan", agregó.

"La sensación es que no eran niños, sino jóvenes de 20 a 25 años (...) Estamos viviendo un país súper peligroso y tenemos que cuidarnos entre nosotros porque la delincuencia nos está ganando", concluyó el periodista de TVN.