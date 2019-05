Ministro Cisternas dijo que Dobra Lusic "Cumple con todos los requisitos para el cargo"

14.05.2019 El vocero de la Corte Suprema dijo que votó por la jueza para integrar la quina que se propone al Presidente. "No me he planteado reevaluar lo que hice", afirmó.

El juez de la Corte Suprema y, vocero del tribunal, Lamberto Cisternas, se refirió en radio Cooperativa a la polémica por la nominación de la jueza Dobra Lusic, para formar parte del máximo tribunal.

Ello, luego de que a Lusic se le acusó de fallar a favor del Banco de Chile, estando inhabilitada para ello. "La Corte Suprema no tiene control inmediato, si no es denunciado por el abogado, no hay ninguna posibilidad que nos demos cuenta. Se pidió informe, lo que es habitual cuando hay un recurso de queja".

"Lamentablemente todas estas cosas van poniendo inconvenientes en el camino, no cabe duda. Frente a ese recurso, no hay otra alternativa que darle trámite" dijo Cisternas.

El juez también se refirió a las acusaciones de tráfico de influencias a favor de John Campos pasa su nombramiento como notario interino. "Son cuestiones que no llegan a la suprema, solo por vía de la denuncia. Estas cosas suceden todos los días. Imagínese todas las notarias que hay en Santiago" dijo el ministro del máximo tribunal.

"Entiendo que estas gestiones, algunos señores ministros, ministras, lo aceptan, pero son más bien de contacto, no de influenciar. Hay estos intercambios, el ideal sería que no" añadió.

Sobre la presentación de Lusic en la quina ante el Presidente de la República, Cisternas indicó que "voté a favor de Lusic, porque creo que cumple con todos los requisitos para el cargo. No me he planteado reevaluar lo que hice".

"Ciertamente, está complicada ella y el Poder Judicial, no es una situación común y corriente" afirmó el ministro de la Corte Suprema.