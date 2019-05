Alcalde de Santiago no descartó expulsiones ante incidentes en el Instituto Nacional

14.05.2019 "Tenemos una herramienta con la que no contábamos el año pasado que es el 'Aula Segura' y frente a eso yo como sostenedor voy a aplicar la ley" dijo la autoridad municipal.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, no descartó expulsiones en el Instituto Nacional, luego de los incidentes que se han producido en el recinto educacional, informó radio Cooperativa.

La autoridad municipal, quien es el sostenedor del establecimiento, dijo que "tenemos que frenar esta violencia. Tuvimos una buena reunión con el centro de alumnos, creemos que ellos son prodiálogo".

"Hay otro grupo anárquico, de no más de 30 o 40 alumnos, que no tienen petitorio, que no se sienta a conversar, sino que busca la violencia para generar el caos y suspender las clases" añadió.

Alessandri dijo que, "frente a eso tenemos una herramienta con la que no contábamos el año pasado que es el 'Aula Segura' y frente a eso yo como sostenedor voy a aplicar la ley".

"Si tenemos que expulsar a un alumno por agredir a un funcionario lo vamos a hacer" dijo el alcalde de Santiago.