Papá de niño actor acusó al Mineduc de usar la imagen de su hijo para campaña de "Admisión Justa" sin autorización

14.05.2019 "Yo creo que hubo un aprovechamiento, porque el consentimiento no era para esos fines", aseguró Simón Collado.

Polémica ha causado los últimos días la utilización de la imagen del niño actor Elías Collado, en el Twitter de la ministra de Educación en el marco del proyecto “Admisión Justa”. La publicación incluía los hashtag “#AdmisiónJusta es #MéritoconInclusión”, junto a la frase dicha por el estudiante: “Es importante tener buenas notas para aprender y porque puedes entrar a un buen colegio. Por eso es importante esforzarse para entrar al colegio que te guste”.

Si bien, el pasado 6 de mayo la misma fotografía fue publicada por Elías en su cuenta de Instagram, se encontraba en el marco de una visita que hizo a La Moneda y junto a ella estaba el mensaje: “Reunión con autoridades de Educación y con alumnos de alto rendimiento escolar sobre admisión 2020”.

Pero, la utilización de la gráfica publicada por la ministra molestó a su padre, Simón Collado, quien aseguró que firmó un consentimiento de uso de imagen por la reunión del 6 de mayo, pero no para ocuparla después como parte de la campaña.

“Después de la reunión se hablaron diversos temas, donde Elías efectivamente dijo que a él le parecía bien que se optara por un tema de rendimiento. Pero bueno, es un niño en definitiva”, dijo a La Tercera, refiriéndose a la frase con la que se acompaña la imagen.

Con ello, agregó que “nos parece mal. Lo pensábamos dejar hasta ahí, pero después aparece una aclaración del Mineduc que me parece bastante grave”, haciendo alusión a la explicación que dio el Mineduc, quienes publicaron en un tuit el poder simple que firmó el padre.

“El tema de la utilización de la imagen era por lo de la reunión y nada más, o sea, cero campaña y el tema de Admisión Justa no se había nombrado ni en la invitación ni al momento de firmar el consentimiento”, insistió, agregando que “yo creo que hubo un aprovechamiento, porque el consentimiento no era para esos fines, lamentablemente lo usaron para eso, que no era el propósito”, concluyó.

Incluso, consultado sobre su opinión sobre el proyecto, aseguró que “No nos representa”.