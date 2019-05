Mamá de Fernanda Maciel: "He visto muchas cosas que me dejan claro lo que pasó con mi hija"

Paola Correa, madre de la joven desaparecida, Fernanda Maciel, abordó el contenido de los videos que maneja la Fiscalía, que podrían dar pistas respecto del destino de la joven, informó La Cuarta.

En conversación con Carlos Pinto para Chilevisión, Correa descartó que su hija hubiese huido por una discusión y dijo que "nunca se le pasó por la mente irse, por muy fuerte que fueran las peleas. Cuando ella no volvió, al tiro pensé en algo malo".

Respecto de los registros que son parte de la investigación, la madre de Fernanda Maciel dijo que "vi pasar a una persona con un saco de cemento" y añadió que "vi un video donde muestran a la misma persona salir con un balde. Con un escobillón y con una pala".

"A esa persona no la veo de hace rato, pero al principio la veía todos los días, pero no podía hacer nada" añadió la madre de la joven desaparecida, quien también indicó que "los videos hablan por sí solos, para mí esta claro lo que pasó".

"Sé muchas cosas. He visto muchas cosas que me dejan claro lo que pasó con mi hija" dijo Correa.

En su conversación la madre de Fernanda Maciel ahondó en sus dichos e indico que "mi hija está ahí. Porque el segundo video que yo vi me la muestran cruzando hacia al frente y la veo llegar hasta afuera del portón de la vereda, pero yo no la veo entrar, hasta ahí llega la imagen".

"Si está ahí no está secuestrada, tampoco está viva, eso es lo que más me duele, no volver a verla", dijo Correa.