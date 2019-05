Granjero se amputó la pierna con una navaja de bolsillo para salvar su vida

Kurt Kaser de 63 años es un agricultor de Nebraska que el mes pasado se amputó la pierna con un cuchillo de bolsillo para sobrevivir, luego de quedar atrapado en una tolva de maíz.

El sujeto estaba trabajando solo, trasladando maíz de un sitio a otro, cuando pisó dentro del "pequeño agujero" de la tolva al bajar de su camión.

Simplemente se tragó mi pierna, yo traté de sacarla tirando", dijo a KETV, socio local de ABC en la ciudad de Omaha.

"Casi me di por vencido una vez y solo dije 'al diablo' con eso... y luego sentí que (la máquina) me tiraba de nuevo. Pensé que me estaba succionando", agregó Kaser.

Se convenció de que su única opción era "cortarla" usando el pequeño cuchillo en su bolsillo.

"Entonces, empecé a serruchar", contó.

Después de completar la tarea para salvar su vida, Kaser se liberó y gateó hasta su casa para pedir ayuda, dijeron los medios.

El primero en llegar fue su hijo, Adam, miembro de la patrulla de rescate local, detalló el diario local Omaha World-Herald este miércoles.

Tras una semana en el hospital y dos más en rehabilitación, Kaser volvió a su casa el viernes, optimista de que volverá a caminar, agregó el diario.

"Estaba apurado y no presté atención", sostuvo, con la esperanza de que su historia sirva de advertencia a otros agricultores.

Los medios mostraron a Kaser en una silla de ruedas, con su pierna izquierda amputada debajo de la rodilla.