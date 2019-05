Presidente de las AFP y reforma: "Pareciera que la administración del 4% fuera un botín, porque ese el centro de la discusión"

Ayer Andrés Santa Cruz se refirió al proyecto que está siendo revisado por la sala de la Cámara de Diputados y planteó que "lama la atención que la discusión de la reforma no esté pensada en cómo mejoramos las pensiones".

De acuerdo con información de radio Cooperativa, el presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, se refirió a la reforma previsional, cuya idea de legislar fue rechazada por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y, que esta siendo revisada por la sala de la Cámara Baja.

"Pareciera que la administración del cuatro por ciento (extra de cotización) fuera un botín, porque ese el centro de la discusión" dijo Santa Cruz, quien también planteó que "llama la atención que la discusión de la reforma no esté pensada en cómo mejoramos las pensiones de los chilenos, que ese sea el eje".

El presidente de las AFP, además aseguró que "no tiene ningún sentido de que las AFP no puedan ser uno de los que administra, sobre todo que lo harían a costo cero y lo otro que dije es que las AFP lo han hecho de forma eficiente y nunca se ha perdido ningún peso y no todos pueden decir lo mismo en este país".