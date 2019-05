Pololo de Fernanda Maciel dijo conocer al supuesto responsable de la desaparición: "Lo he encontrado"

11:28 Luis Pettersen aseguró que no lo ha encarado "por respeto a la familia". Sobre la investigación dijo que "si veo que no hay avance, obvio que voy a empezar a hablar todo".

Luis Pettersen, pololo de la joven desaparecida, Fernanda Maciel, dijo en conversación con Contigo en la Mañana de Chilevisión, que conoce al supuesto culpable del caso y aseguró que la información que posee la entregó a la Fiscalía, informó La Cuarta.

Consultado sobre si alguna vez quiso encarar a quien responsabiliza por la desaparición de la joven, dijo que "obvio, no lo hago por respeto a la familia. Por respeto a la familia de Fernanda igual. En algunas ocasiones lo he encontrado. Pero no conversando con él. Tampoco tengo ningún vinculo con él".

"Si yo sigo hablando voy a entorpecer a la investigación. Si yo veo que no hay avance, obvio que voy a empezar a hablar todo" dijo el hombre, sobre el caso de la desaparición de su polola.

Pettersen además añadió que "estoy dispuesto a hacer de todo (…) ya ha pasado un año y tres meses (…) cómo no haber podido llegar a buen puerto, después de saber que toda esta cuadra ha sido periciada con cámaras".

"Nadie me puede venir a decir a mí que no hay cómo seguir a Fernanda. Y Fernanda llegó a un sitio que fue a la bodega y después no salió", dijo.