[VIDEO] Sonia Isaza: "No me explico cómo puede haber gente tan mala en este mundo"

No todo es miel sobre hojuelas para la colombiana Sonia Isaza. Si bien la modelo fitness disfruta del afecto de Arturo Vidal, al parecer su romance también le ha traído malos ratos.

Isaza sorprendió subiendo en las últimas horas varias historias a su Instagram donde se queja de gente mal hablada, que sin conocerla, le ha dejado comentarios malintencionados de todo tipo. Sin tratar el tema directamente, uno podría entender que las críticas que le han llegado es por su relación con el jugador del Barcelona.

"Cómo está mi gente linda de Instagram? Bueno les digo que yo por aquí pensando ando, leyendo esa cantidad de gente mala.De verdad, no me explico cómo puede haber gente tan mala en este mundo de pasársela haciendo perfiles falsos para entrar a atacar a una persona", comenta con molestia.

Al parecer las redes sociales de la novia del "King" reciben visitas de personas non gratas. "Todo el mundo entra a mi perfil a echarme toda la mierda, de verdad que me echan toda. Y yo no entiendo cómo pueden entrar a opinar de cosas que no saben, porque es que no saben nada, nada, nada", se lamentó.

Por lo mismo, Isaza le mandó un mensaje a quienes parecen odiarla. "Pero bueno yo solo le pido a diosito que toque sus corazones y los vuelva personas buenas.El algo imposible yo creo,pero de verdad, que injusto.Que injusto que sean tan malas personas, deberían vivir más sus vidas y dejar de estar pendientes de la vida de los demás", finalizó.

La colombiana hace poco eliminó los comentarios en su Instagram.